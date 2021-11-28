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«Роснефть» подвела итоги международного IT-марафона

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Компания «Роснефть» провела IT-соревнования для программистов. Финал хакатона Rosneft Challenge – 2021 прошел 27 ноября, в нем приняли участие 700 специалистов из 13 стран мира.

Одна из задач компании в рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022» — внедрять передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности. Проведение подобных соревнований помогает решать производственные задачи и привлекать к сотрудничеству ценные кадры.

Участники Rosneft Challenge 2021 с сентября по ноябрь решали две задачи на выбор. Первая задача – идентификация северных оленей на аэрофотоснимках и выделение молодых особей, вторая – разработка приложения для поиска объектов-аналогов в проектной документации по параметрам. Участникам пригодились навыки решения задач, связанных с компьютерным зрением (CV), и навыки обработки естественного языка (NLP).

Первое место в решении экологической задачи заняла команда из Уфы «Авантис». В решении второй задачи победил москвич Николай Князев, второе место досталось Глебу Шаньшину из Москвы. Они получили спецпризы.

Также денежные награды получили призеры конкурсов. Кроме того, финалистов ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах компании.

Также в рамках финала Rosneft Challenge-2021 выступили спикеры с докладами на темы: «Хакатоны «Роснефти»: вчера, сегодня, завтра», «Перспективы развития робототехники в компании «Роснефть», «Высокопроизводительные вычисления для машинного обучения», «Тренды цифрового инжиниринга», «Путь к интеллектуализации проектирования» и т. д.

Организатор IT-марафона – корпоративный институт Компании ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоемкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».

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