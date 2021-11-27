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В Германии оценили запуск «Северного потока — 2» без сертификата

Handelsblatt: штраф за пренебрежение сертификацией «Северного потока — 2» составит €1 млн

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Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», не дожидаясь сертификации, грозит компании «Газпром» штрафом, размер которого составляет всего €1 млн. К такому выводу пришли журналисты немецкой газеты Handelsblatt.

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока-2» равняются не менее 10 млрд», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что несмотря на штраф «Газпром» сможет сэкономить за счет сокращения трат на транзит газа через территорию Украины.

Журналисты использовали прецедент трубопроводов NEL и EGL 401, запущенных без сертификатов. Однако они отмечают, что эти проекты были несопоставимы по масштабу с «Северным потоком — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал строительство «Северного потока — 2» большой трагедией для страны.

До этого МВФ оценил потери украинского бюджета от запуска газопровода.

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