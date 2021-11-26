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«Газпром» опасается, что кризис неплатежей с Молдавией повторится

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Павел Львов/РИА «Новости»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Молдавия может повторно задерживать платежи за газ, и призвал страну ответственно подойти к обязательствам по контракту. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

По его словам, тот факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдавии.

Ранее Молдавия выплатила «Газпрому» долг в размере $74 млн. Об этом сообщается на сайте компании «Молдовагаз». В сообщении говорится, что компания оплатила газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года.

Правительство Молдавии утвердило перевод денежных средств компании «Молдовагаз» для погашения ее долга перед российским «Газпромом». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров 26 ноября.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

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