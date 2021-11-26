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Зеленский: Украина хочет продлить контракт на транзит газа из РФ

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в дальнейшем транзите российского газа.

По его словам, Украина хочет продлить контракт на транзит газа после 2024 года, а также увеличить объем поставок.

«Я слышал риторику со стороны РФ, что они готовы продлить контракт на транзит. Но кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми, «Нафтогазом» и «Газпромом» не было», — сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал NewsOne.

При этом он отметил, что речи о прямых закупках газа в РФ речи не идет.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Украина при этом настаивает на увеличении поставок российского газа. Страна уже лишилась части транзита, так как Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» по новому контракту с РФ.

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