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В Курскую магнитную аномалию инвестируют ₽40 млрд

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Инвестиции в новую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Третий полюс», которую создадут вокруг Курской магнитной аномалии, составят 40 млрд руб. Там создадут более 600 новых рабочих мест. Об этом сообщил в пятницу, 26 ноября, замминистра экономического развития Сергей Галкин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

ОЭЗ появится на территории крупнейшего в мире месторождения железной руды — Курской магнитной аномалии. Ее откроют на основании заявки от властей региона. Территория вокруг месторождения, по оценке Минэкономразвития, обладает высоким инвестиционным и промышленным потенциалом. На площадке ОЭЗ разместятся компании обрабатывающего сектора производства, металлургии, машиностроения и других.

Как отметил Галкин, 40 млрд руб. — это тот объем средств, которые планируется вложить в ОЭЗ в течение трех лет после ее открытия. Инвесторы получат льготы по налогу на прибыль, имущество и таможенным платежам как регионального, так и федерального уровня.

В прошлом году в России было создано восемь новых ОЭЗ, в этом – четыре (в Новгородской, Ивановской, Оренбургской и Смоленской областях). По данным Минэкономразвития, за 15 лет работы ОЭЗ в них зарегистрировались 920 компаний (140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран). Резиденты ОЭЗ инвестировали 630 млрд руб., создано 47 тыс. рабочих мест.

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