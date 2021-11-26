Больше половины девелоперов согласились переплачивать топ-менеджерам из-за дефицита кадров

Переплачивать топ-менеджерам из-за дефицита кадров в строительной отрасли собираются 60% девелоперов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Kontakt InterSearch Russia.

Основная нехватка ощущается в директорах проектов, а также директорах по продукту и по строительству. Так, 37% застройщиков могут предложить топ-менеджерам вознаграждение до 15% выше рынка. Еще 20% могут повысить зарплату на 15-30% выше рыночной. Увеличение зарплаты вплоть до 50% могут рассчитывать управленцы лишь в 3% компаний.

Кроме повышения зарплаты, строительные компании пытаются привлекать руководителей долгосрочными премиями (56%), увеличением переменной части вознаграждения (52%) и социальным пакетом (47%).

По данным исследования, дефицит кадров стал основной причиной переплат и дополнительных вознаграждений топ-менеджерам. Об этой проблеме сообщили 60% компаний в сфере строительства. При найме нового топ-менеджера, организации ожидают от него решения задач по выводу компании на новый уровень. Об этом заявило 57% опрошенных. Также девелоперы ожидают от новых сотрудников эффективного управления командой (57%) и быстрого включения в процесс (51%).

Ранее сообщалось, что в России возник острый дефицит кадров на рынке труда из-за коронавирусной пандемии. Прирост вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%. В России самыми востребованными профессиями оказались курьеры, грузчики и строители.