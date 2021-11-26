В Госдуме предложили ввести новую льготу для семей с детьми

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить размер налогового вычета при покупке жилья семьями с детьми на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребенка. Об этом пишет RT, ссылаясь на копию письма парламентария на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сухарев отметил в своем обращении, что имущественный вычет на приобретение жилья предоставляется в сумме фактически произведенных расходов. 2 млн рублей — максимальная сумма, с которой можно получить вычет в виде возврата уплаченного НДФЛ, и она не меняется, а наличие детей на нее не влияет.

«В связи с тем, что поддержка семей с детьми, создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета», — говорится в обращении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову, в котором предложила запретить изымать у должников купленное на средства материнского капитала жилье.