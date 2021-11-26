Цены на нефть ускорили падение до 5%

Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 11.11 мск дешевели на 4,66%, до $78,38 за баррель, на WTI — на 5,52%, до $74,01 за баррель.

Ранее Bank of America спрогнозировал, что цена нефти марки Brent к концу июня 2022 года увеличится до $120 за баррель. По данным аналитиков, повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке может ускорить рост цен на сырье в следующем году.

Кроме того, считают эксперты, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на уголь и газ во всем мире, что способствовало ускоренному восстановлению нефтяных фьючерсов.

По мнению российских специалистов, краткосрочный взлет цен на нефть до отметки выше $100 несет в себе определенные риски для российской экономики. Экстремальная цена на нефть в $120 за баррель может привести к ощутимому охлаждению спроса со стороны конечных потребителей в пользу альтернативных источников энергии.