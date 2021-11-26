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Основатель «Вкусвилла» назвал супермаркеты устаревшим форматом

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Global Look Press

«Вкусвилл» намерен отказаться от активного открытия супермаркетов в пользу онлайн-торговли, так как традиционные магазины стали устаревшим форматом. Об этом РБК рассказал основатель компании Андрей Кривенко.

«Вкусвилл», который сегодня управляет около 1,3 тыс. точек, нацелен на преобразование в онлайн-ретейлера и почти не будет открывать новых традиционных магазинов, лишь единичные точки в регионах.

«Десять лет назад мы уже прошли одну трансформацию. Была сеть киосков «Избенка», но в какой-то момент команда поняла, что этот формат уже устарел, современный — супермаркет. То же самое произошло и в прошлом году. Супермаркет стал форматом прошлого», — пояснил Кривенко.

Он считает, что основной минус современных магазинов заключается в аренде помещений. Его надо поддерживать в хорошем виде, соответствовать определенным нормам и правилам, подготавливаться к различным праздникам. Поэтому даркстор является более приоритетным форматом, которому все вышеперечисленное не нужно.

Даркстор — это специальный склад с продуктами, в которых собирают онлайн-заказы для доставки еды.

Ранее торговая сеть «Ашан» с января по июнь 2021 года избавилась в России от 17 нерентабельных магазинов — оптимизация помогла улучшить финансовые показатели.

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