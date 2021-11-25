Захарова заявила, что США попросили Россию увеличить добычу нефти для снижения цен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты просят у российской стороны увеличить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале RT.

«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что США просят об увеличении добычи топлива несколько месяцев. Представители ОПЕК+ отказались пойти на такой шаг.

Ранее президент США Джо Байден объявил о распечатывании внутренних стратегических резервов нефти США. Совокупный объем высвобожденных ресурсов должен составить 50 млн баррелей.

Предложение Соединенных Штатов поддержали крупные мировые потребители, например, Китай, Япония и Индия. Токио решил высвободить около 4,2 млн баррелей, а Дели — примерно 5 млн.