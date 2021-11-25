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Талибы* призвали российских бизнесменов вкладывать средства в Афганистан

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Reuters

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» будет приветствовать активность бизнесменов, инвесторов и предпринимателей из России в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН, передает ТАСС.

«Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия. Мы соблюдаем и будем соблюдать законы страны, благоприятные для инвесторов», — сказал представитель радикального движения.

По словам Шахина, талибы будут признательны, если российские граждане начнут вкладывать средства в Афганистан.

В настоящее время «Талибан» имеет доступ лишь к 0,1% госрезервов [из $9,4 млрд], поскольку их значительная часть заморожена США. Талибы неоднократно обращались к Соединенным Штатам с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако в Белом доме заявили, что решение США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи афганскому государству и размораживании его активов в иностранных банках будут приниматься на основании дальнейших действий радикалов.

Ранее сообщалось, что США обсудят с талибами борьбу с терроризмом.

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