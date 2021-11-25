В России изменился порядок получения услуг Пенсионного фонда

До 1 января 2022 года услуги Пенсионного фонда в отделениях россияне смогут получить только по предварительной записи или, воспользовавшись связью через электронную почту. Такой порядок предоставления государственных услуг зарегистрировал минюст, сообщает «Российская газета»

Предоставление таких услуг, как установление страховых и накопительных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, будет осуществляться только перечисленными способами. Кроме того, через предварительную запись можно получить услуги по установлению ежемесячной выплаты и компенсационных выплат неработающим трудоспособным россиянам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами.

Отмечается, что пенсии и другие выплаты будут назначаться на основе имеющихся в Пенсионном фонде данных, которые предоставляют другие ведомства. Пенсионера уведомят о решении по размеру его выплаты. Если появится необходимость, пенсионеру также дадут время для предоставления дополнительных документов, которые подтверждают его права на денежные выплаты.

По предварительной записи или через электронную почту можно запросить справку о размере пенсии и установить социальные доплаты, оформить материнский капитал, подать заявление о распоряжении им, оформить компенсацию расходов при проезде, к пенсии, и получить другие услуги.

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