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Титов предложил дать пострадавшим в пандемию предприятиям годовую отсрочку по всем налогам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить поддержку для отраслей, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

Предлагается дать годовую отсрочку по уплате всех налогов без предоставления обеспечения (банковской гарантии).

Также российским региональным властям рекомендовали продлить на год срок всех непогашенных займов, кредитов или ссуд, выданных за счет бюджетных средств бизнесу пострадавших отраслей.

Титов просит изменить принцип кредитной программы ФОТ 3.0, она подразумевает кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых, на невозвратный при выполнении условий по сохранению штата. Бизнес-омбудсмен также считает необходимым снять ограничение на участие в программе в части необходимости быть получателем кредита по предыдущей программе ФОТ 2.0.

В документе также предлагается увеличить до восьми недель максимальный период предоставления дополнительных субсидий в размере МРОТ; расширить действие субсидий на те компании, которые не вошли в реестр малых и средних предприятий; в районах Крайнего Севера и приравненных к ним выплачивать субсидии в размере МРОТ с учетом районных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера России.

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