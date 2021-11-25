Раскрыто местонахождение и объемы золотого запаса США

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева заявила, что золотой запас США хранится на территории американской военной базы в одном из самых надежных хранилищ в мире «Форт Нокс». Об этом она сказала в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в этом месте находится порядка 4580 тонн золота. Кроме этого, в хранилище спрятаны особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости.

«Во-первых, оно находится не на побережье США, в глубине страны, что ограничивает нападение с моря. Во-вторых, база сама по себе имеет высокий уровень безопасности, а постоянное присутствие военных повышает уровень охраны», — рассказала эксперт.

Она также указала, что в «Форте Нокс» размещен не весь золотой запас. Как уточнила Лукичева, его часть располагается в хранилищах филиалов Монетного двора Соединенных Штатов в Денвере (около 1400 тонн) и Уэст-Пойнте (порядка 1700 тонн), а также в подвалах Федерального резервного банка в Манхеттене (около 400 тонн).

Ранее руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова объяснила дороговизну золота.

До этого сообщалось, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $623,2 млрд.