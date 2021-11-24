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В Knight Frank рассказали о проблемах с продажей наследственных квартир в пандемию

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Продажи наследственных квартир во время пандемии осложняются тем, что в случае преждевременной смерти человека он не успевает написать завещание, рассказал «Газете.Ru» директор департамента элитной недвижимости Knight Frank St Petersburg Алексей Аристов. Если у квартиры несколько наследников и жилье находится в долевой собственности, они не всегда могут договориться между собой.

«Как правило, ввиду преждевременного ухода из жизни наследодатель не успевает написать завещание, наследники, которых в большинстве случаев несколько, вступают в наследство по закону. И между собой договориться у них не всегда получается как относительно цены, так и вообще о возможности продажи имущества», — пояснил Аристов.

В целом пандемия не привела к серьезному увеличению сделок с продажами наследственных квартир в элитном сегменте рынка, сообщил «Газете.Ru» региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

«Безусловно, из-за пандемии увеличилась смертность. Но в общей массе (сделок. – «Газета.Ru») это (продажи наследственных квартир. – «Газета.Ru)» значительно небольшой процент», — сказал он.

По словам Соловьева, сейчас есть другой тренд: на рынок выходит большое количество квартир от банков, залогового имущества.

В октябре компания «Инком-Недвижимость» сообщила в своем отчете, что на фоне пандемии в Москве доля наследственных квартир на вторичном рынке выросла в два раза. Этот показатель удвоился с 10% до 20% в 2020-2021 годах впервые с 1990-х годов. По словам директора департамента вторичного рынка компании Сергея Шлома, обычно доля наследственных квартир остается на одном уровне, но из-за пандемии число таких предложений выросло.

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