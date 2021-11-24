В США прогнозируют дефицит алкоголя

В Соединенных Штатах из-за нехватки стеклянной тары ожидается дефицит алкогольных напитков, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главного экономиста Совета по дистиллированным спиртам США Дэвида Озго.

«Некоторые крупные производители спиртных напитков, несмотря на то, что у них есть многолетние контракты на поставку миллионов бутылок, в некоторых случаях обнаруживают, что им приходится выбирать, какой размер бутылок они получат», — заявил Озго.

Он пояснил, что дефицит стеклянной тары для алкогольных напитков в США возник из-за разрыва мировых цепочек поставок вследствие пандемии коронавируса.

«На фабрике, с которой мы работали в Великобритании, произошла вспышка коронавируса, и ее пришлось полностью закрыть, чтобы наше производство отстало от графика, по крайней мере, на несколько месяцев», — подтвердила слова Озго Джессика Петерсон, операционный директор винокурни Castle&Key во Франкфурте

Озго пояснил, что нехватка стеклянных бутылок ощущается во всех секторах производства — их не хватает ни для виски, ни для текилы, ни для водки.

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