Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Петржела заявил, что вложенные в «Зенит» деньги, не оправдывают себя 10:16
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы 10:14
В «Роскосмосе» рассказали о необходимости поднять орбиту МКС 10:12
В Совфеде назвали видео блогеров-лихачей доказательством их вины 10:08
Байден ушел на каникулы 10:01
Врач Проценко призвал активнее бороться с коронавирусом в России 09:55
Обвиняемая в деле о гибели дочери Конкина заявила о своей невиновности 09:54
Сабитов объяснил, почему Дзюба не забил пенальти с «Мальме» 09:50
NASA запустило в космос зонд для удара по астероидам 09:47
Совфед поддержал предложение о введении штрафа за сведения о фиктивных... 09:42

В США прогнозируют дефицит алкоголя

В США из-за нехватки стеклянной тары ожидается дефицит алкогольных напитков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Rachel Dexter/The Sydney Morning Herald

В Соединенных Штатах из-за нехватки стеклянной тары ожидается дефицит алкогольных напитков, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главного экономиста Совета по дистиллированным спиртам США Дэвида Озго.

«Некоторые крупные производители спиртных напитков, несмотря на то, что у них есть многолетние контракты на поставку миллионов бутылок, в некоторых случаях обнаруживают, что им приходится выбирать, какой размер бутылок они получат», — заявил Озго.

Он пояснил, что дефицит стеклянной тары для алкогольных напитков в США возник из-за разрыва мировых цепочек поставок вследствие пандемии коронавируса.

«На фабрике, с которой мы работали в Великобритании, произошла вспышка коронавируса, и ее пришлось полностью закрыть, чтобы наше производство отстало от графика, по крайней мере, на несколько месяцев», — подтвердила слова Озго Джессика Петерсон, операционный директор винокурни Castle&Key во Франкфурте

Озго пояснил, что нехватка стеклянных бутылок ощущается во всех секторах производства — их не хватает ни для виски, ни для текилы, ни для водки.

Ранее эксперты рассказали, что происходит с ценами на алкоголь перед праздниками.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть