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Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня

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Турецкая лира подешевела более чем на 8%, сообщает Financial Times.

Падение валюты произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган похвалил ЦБ за третье снижение ставок за три месяца. С начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.

Ранее сообщалось, что несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США, в ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют. Об этом заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, вероятнее всего, российская валюта укрепится.

В середине ноября аналитики Центрального банка зафиксировали резкое повышение спроса на американские доллары — на 58% в сравнении с августом. По данным ЦБ, в первый месяц осени россияне купили на 58% больше долларов, чем месяцем ранее. На 30% вырос спрос и на евро. Кроме того, увеличилось количество операций по покупке жителями России наличной иностранной валюты — на 26%.

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