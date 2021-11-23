Сделки с элитным жильем Москвы обновили семилетний рекорд

Суммарная стоимость всех сделок за 2021 год на рынке элитного жилья в Москве может превысить 150 млрд рублей, обновив семилетний рекорд. Об этом указано в отчете аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

Ввиду динамики цен, сохраняющейся на элитном рынке, растет и бюджет сделок. Средняя стоимость лота выросла с 86 до 103 млн рублей, что составляет увеличение на 20% в годовой динамике. При этом количество сделок с более дорогими вариантами жилья, стоимость которых начинается от 200 млн рублей, за год выросло на треть.

«2021 год для рынка элитной жилой недвижимости оказался рекордным по всем показателям. Сегмент традиционно остается одним из самых стабильных и всегда медленнее реагирует на происходящие изменения», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Однако по предварительным итогам 2021 года объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости сократился до минимальных значений за последние шесть лет. В годовой динамике количество доступных лотов сократилось на 30%, и сейчас экспонируется почти 1,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 212 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что российская столица заняла четвертую строчку рейтинга мегаполисов мира по росту цен на элитное жилье. В тройке лидеров оказались Майами, Сеул и Шанхай. Северная столица России заняла лишь 10-е место.