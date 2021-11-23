Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к ребенку 19:00
Болельщик, ударивший бутылкой футболиста, раскаялся в суде 18:59
ЕС хочет запретить аренду белорусскими компаниями самолетов в Европе 18:52
В Совфеде предложили дать выпускникам право выбора, сдавать ли ЕГЭ 18:52
Жулин назвал Медведеву и Милохина «глотком свежего воздуха» 18:47
Заболевшая COVID-19 депутат пошла в аптеку, потому что доставка —... 18:43
США ввели санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком – 2» 18:39
Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии 18:39
Малафеев: будем до последнего верить в выход «Зенита» из группы 18:35
Навка назвала Милохина завидным женихом и призналась, что боялась за Медведеву... 18:34

Полеты в Мексику для россиян могут подешеветь на 20-30%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Появление чартерных рейсов в Мексику может привести к удешевлению билетов на 20-30%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Спрос на направление характеризуется как хороший. Мексика – достаточно популярное и востребованное пляжное направление у российских туристов, входит в топ-6 популярных направлений осенне-зимнего сезона. Мексика ранее была дороже Доминиканы и Кубы по стоимости проживания, но сейчас эта тенденция сглаживается», — сообщили в пресс-службе ANEX Tour.

Так, стоимость билетов в декабре начинается от 30 тыс. рублей в одну сторону и к Новому году возрастает в среднем до 123 тыс. рублей с человека. При этом туроператоры сообщают, что рассматривают возможность расширения перевозки в Мексику зимой, но конкретных планов на новые рейсы пока нет.

Самый дешевый тур на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле, включенным питанием длительностью семь дней на начало декабря будет стоить минимум 168 тыс. руб. На 11 ночей тур обойдется подороже, за него придется отдать 195 тыс. рублей. Предновогодние ценники с вылетом 24 декабря начинаются от 295 тыс. рублей на двоих за 10 ночей.

Ранее российские туроператоры начали предлагать путевки по выгодным ценам в Катар и рассказали о различных возможностях отдыха для туристов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть