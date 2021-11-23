Полеты в Мексику для россиян могут подешеветь на 20-30%

Появление чартерных рейсов в Мексику может привести к удешевлению билетов на 20-30%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Спрос на направление характеризуется как хороший. Мексика – достаточно популярное и востребованное пляжное направление у российских туристов, входит в топ-6 популярных направлений осенне-зимнего сезона. Мексика ранее была дороже Доминиканы и Кубы по стоимости проживания, но сейчас эта тенденция сглаживается», — сообщили в пресс-службе ANEX Tour.

Так, стоимость билетов в декабре начинается от 30 тыс. рублей в одну сторону и к Новому году возрастает в среднем до 123 тыс. рублей с человека. При этом туроператоры сообщают, что рассматривают возможность расширения перевозки в Мексику зимой, но конкретных планов на новые рейсы пока нет.

Самый дешевый тур на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле, включенным питанием длительностью семь дней на начало декабря будет стоить минимум 168 тыс. руб. На 11 ночей тур обойдется подороже, за него придется отдать 195 тыс. рублей. Предновогодние ценники с вылетом 24 декабря начинаются от 295 тыс. рублей на двоих за 10 ночей.

Ранее российские туроператоры начали предлагать путевки по выгодным ценам в Катар и рассказали о различных возможностях отдыха для туристов.