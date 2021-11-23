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Российские банки показали рекордную прибыль в 2,1 трлн рублей

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За десять месяцев 2021 года банки заработали более 2,1 трлн рублей. Данная сумма в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в отчете Банка России.

«Чистая прибыль сектора в октябре составила 231 млрд рублей, это на 18% выше, чем в сентябре. Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов»,— отмечается в документе.

При этом около 85% прибыли получили системно значимые кредитные организации, говорится в отчете.

За октябрь 2021 года увеличилось число прибыльных банков. Если в сентябре их было 244, то уже в октябре 248. Доля же прибыльных банков в активах сектора уменьшилась с 99% до 98%.

Также наблюдается замедление роста средств россиян в отечественных банках. В сентябре он составлял 0,8%, в октябре — 0,6%. Объем средств россиян в кредитных организациях составил 194 млрд рублей.

Ранее в ходе конференции агентства S&P член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, к чему приведет ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. По его словам, это негативно повлияет на прибыльность.

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