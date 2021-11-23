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Альфа-Банк получил награду за самый динамично развивающийся ипотечный бизнес

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк победил в номинации «Самый динамично развивающийся ипотечный бизнес» на церемонии награждения Frank Mortgage Award 2021.

Эксперты выделили значительный рост Альфа-Банка на рынке ипотечного кредитования Россия. Они отметили, что ипотечный портфель банка вырос в полтора раза за 8 месяцев 2021 года.

«Награда за динамичное развитие – это высокая планка. Легко расти с нуля, но еще сложнее: удерживать сильную позицию на рынке. Мы стабильно в тройке лидеров по выдачам и пятые по портфелю ипотечных кредитов, для нас это - важный вызов и амбиции постоянно самосовершенствоваться, внедрять новые идеи и сервисы для клиентов», — отметил руководитель департамента развития залогового кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

При выборе победителя учитывались факторы, влияющие на развитие ипотеки, ее цифровизация, а также качество и удобство клиентского пути.

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