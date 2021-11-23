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Больше половины предпринимателей заявили о трудностях с бизнесом в пандемию

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Каждый второй предприниматель признался, что ему стало сложнее вести бизнес в пандемию. При этом большинство владельцев бизнеса уверены, что их дело могло бы стать более успешным благодаря дополнительным вложениям в пиар и рекламу, отмечается в исследовании компании-разработчика антивирусных решений ESET (есть у «Газеты.Ru»).

Исследование показало, что 95% российских предпринимателей считают свой бизнес успешным, но 53% из них признаются, что в последнее время столкнулись с трудностями.

Согласно опросу, самая большая трудность – это ведение бизнеса в условиях пандемии. Об этом поделились 52% респондентов. На втором месте в топе проблем — увеличение стоимости сырья (40%), замыкает тройку — падение спроса на продукцию и услуги (36%).

Предприниматели полагают, что стать бизнесу более успешным, в первую очередь, помогут дополнительные вложения в рекламу и пиар (так считают 47% респондентов), дополнительные инвестиции в проект в целом (45%) и пересмотр стратегии ведения бизнеса (27%).

При этом мужчины чаще, чем женщины верят в эффективность пересмотра стратегии (30% против 23% соответственно). Тогда как женщины возлагают больше надежд на развитие соцсетей компании, чем мужчины (45% против 32% соответственно).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 38,5 млрд рублей будут направлены на гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

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