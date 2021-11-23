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Какие отрасли показали рост продаж в онлайне в пандемию

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В течение всего периода с начала пандемии в сфере малого и среднего бизнеса активно растут онлайн-продажи товаров для дома и ремонта в первую очередь за счет открытия новых локальных производств. Также рост показала категория онлайн-образования, указывается в данных аналитиков CloudPayments (есть у «Газеты.Ru»).

С начала пандемии сегмент малого и среднего бизнеса в онлайне вырос в целом на 25%. Лидерами роста стали продукты и сопутствующие товары. Рост онлайн-оборота за год с начала пандемии (март 2020 — февраль 2021) составил 255%.

На втором месте оказалась электроника, где онлайн-оборот вырос на 83% за первый «пандемийный» год. Замыкают тройку товары для спорта. Тут онлайн-оборот вырос на 69% за год с начала пандемии. Также в период пандемии в онлайне существенно росли отрасли дистанционного образования и доставки готовой еды.

«Пандемия для многих бизнесов стала настоящей проверкой на прочность. Компаниям пришлось спешно перестраивать процессы, переводить продажи в онлайн, менять логистику. И большинство компаний успешно справились с этой задачей, более того, сумели вырасти на волне пандемии за счет диверсификации бизнеса и роста онлайн-составляющей», — подчеркивает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Каждое новое ограничение, каждый локдаун приводит к пропорциональному росту онлайн-оборота во всех сферах бизнеса: от крупного до малого. Так, в условиях закрытых ресторанов спрос мгновенно переключается в онлайн-доставку готовой еды, а на волне дистанционного обучения растет спрос на онлайн-образование.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии большая часть россиян (39%) завела домашнего питомца просто из любви к животным, еще треть из жалости подобрали своих любимцев на улице.

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