Политолог Бальбек заявил, что Молдавия ведет себя с «Газпромом» «не по-европейски»

Политолог Руслан Бальбек заявил, что Молдавия так часто рассказывает о своей причастности к Европе, но как только дело дошло до денежных выплат, начала вести себя «не по-европейски». Так эксперт прокомментировал RT заявление «Газпрома» о том, что компания уведомила Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

«Молдавия так много и усердно рассказывает о своей причастности к Европе, но почему-то, как дошло дело до денег, ведет себя, мягко говоря, не по-европейски», — сказал Бальбек.

По его словам, российская сторона в данном случае «демонстрирует настоящий европейский бизнес».

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Молдавию о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в страну, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должен будет вернуть долг России в размере около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.