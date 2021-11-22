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Индекс Мосбиржи упал ниже 3900 пунктов впервые с лета

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Индекс Московской биржи снизился на 3,33%, он достигал отметки в 3882,81 пункта, следует из данных этой торговой площадки.

Последний раз индекс опускался ниже 3900 пунктов 27 августа.

Также индекс РТС снижался более чем на 1,1% и опускался до отметки в 1704,19 пункта. В последний раз индикатор торговался на таком уровне 20 сентября.

28 сентября индекс Московской биржи во время торгов обновил исторический максимум. Так, рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, до очередного максимума 4109,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1785,05 пункта.

Кроме того, с 6 по 10 сентября российский фондовый рынок успел показать новые рекорды – индекс Мосбиржи впервые превысил отметку 4000 пунктов на фоне сильной корпоративной отчетности компаний, общего стабильного настроения рынков и сохранения мягкой монетарной политики центральных банков (ФРС и ЕЦБ). Среди акций лидерами роста стали бумаги компаний «Газпром», «Новатэк», «РУСАЛ», «КАМАЗ». В лидерах снижения – ГК «Самолет», СД «Акрон», «Северсталь», «НЛМК». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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