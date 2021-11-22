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В Росрыболовстве заявили, что производство красной икры превысило ее годовое потребление

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Росрыболовство заявило, что производство красной икры в России в январе – сентябре 2021 года превысило ее годовое потребление. Информация опубликована на странице ведомства в Insatagram.

По данным учреждения, производство лососевой икры за первые шесть месяцев 2021 года составило 20,7 тыс. тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года — 9,9 тыс. тонн. При этом объем внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн.

Также отмечается, что вылов лосевой рыбы на Дальнем Востоке составил около 538 тыс. тонн, превысив показатели 2020 года на 20%.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума, превысив 5 тыс. рублей за килограмм, несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых.

Позже эксперты объяснили рост цен на красную икру к Новому году.

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