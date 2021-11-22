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В бундестаге оценили заявление Кулебы о влиянии Киева на задержку «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрий Кулебы о том, что это Киев повлиял на задержку ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета «Известия».

«Я думаю, что влияние Украины на процесс сертификации «Северного потока – 2», в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено. Украину допустили к диалогу по сертификации, поскольку она <…> транзитная страна, ничего в этом необычного нет», — сказал немецкий парламентарий.

По его словам, приостановка сертификации в первую очередь связана с влиянием США и их планами продвинуть собственный газ на рынке. Гердт подчеркнул, что в данном случае речь идет о конкурентной борьбе между двумя большими газовыми державами, а Украина играет во всем этом третьестепенную роль.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что приостановка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» — заслуга Киева.

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