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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров

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Laszlo Balogh/Reuters

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м, согласно данным биржи ICE.

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение цены газа в Европе с начала дня 22 ноября составляет 2,4%.

17 ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась до $1150 за 1 тыс. куб. м, что на 4% выше, чем на закрытии торгов 16 ноября.

Стоимость фьючерса на газ впервые достигла такого показателя с конца октября. До этого осенью топливо демонстрировало рекордный рост до $1,9 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» объявила о повышении тарифа на топливо для некоторых категорий потребителей. Сообщается, что льготный период для абонентов ПОН — поставщика «последней, функцию которого выполняет «Нафтогаз», завершается в конце ноября 2021 года, то есть, цены вырастут с 1 декабря.

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