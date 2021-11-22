Кулеба назвал заслугой Украины задержку запуска «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» — заслуга украинских властей.

»«Северный поток — 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — сказал дипломат.

Он добавил, что Украины, Европейский союз и Европейская комиссия планируют и дальше требовать, чтобы СП-2 подчинялся нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев еще может помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». По его словам, у украинских властей «есть видение», как с проектом «бороться дальше», несмотря на то что газопровод уже «технически построен». Макогон считает, что у Киева «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока - 2» на полную мощность.