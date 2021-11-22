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Цена красной икры обновила исторический максимум

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Цена красной икры в России превысила 5 тыс. рублей за кг, следить за ней начали в 2000 году и текущее значение — рекордное. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В статье отмечается, что за 20 лет цена красной икры выросла в 7,4 раза: осенью 2000 года она стоила 675,2 рубля. В 2021 году темпы годового прироста стоимости достигли 30%.

Также поднялась цена красной рыбы, правда, не так сильно. Если год назад ее можно было купить по 726,9 за кг, то в настоящее время она стоит 845,3 рубля — на 16% больше.

В Росрыболовстве рост цен на лососевых рыб объяснили предпраздничным ажиотажем, на котором наживаются спекулянты, вводящие покупателей в заблуждение касательно количества востребованного товара.

Ранее в ведомстве заявили, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет.

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