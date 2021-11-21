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Названо число россиян с кредитками, которые находятся в зоне риска

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Около 40% держателей кредитных карт имеют повышенный риск просрочить платежи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

«На сегодня у порядка 60% держателей карт на руках есть одна действующая кредитка, еще у 32% — две, у 8% — три и более. Таким образом, в зоне повышенного риска находится 40% пользователей карт», — отмечают аналитики.

Также в исследовании говорится, что половина россиян оформляют кредитку как подстраховку на случай, если не хватит денег до зарплаты. Каждый третий пользуется картой каждый день из-за удобства и повышенного кэшбека, еще 15% респондентов кредитная карта нужна для совершения крупных покупок. Около 2% соотечественников пользуются картой за рубежом, остальные 3% — используют ее на другие траты.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, между количеством действующих кредитов и риском дефолта есть прямая связь: при открытии второго и следующих кредитов увеличивается вероятность выхода на просрочку.

В свою очередь управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель уточнил, что россияне в трудном финансовом положении в первую очередь пропускают платежи по кредитной карте, однако банки внимательно следят за лимитами и не допускают долевого роста просрочки в объеме выдач.

Ранее отдающим половину дохода на погашение долгов россиянам дали советы.

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