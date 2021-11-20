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Россия намерена участвовать в коммерческих проектах в Афганистане

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Россия готова участвовать в ряде коммерческих проектов Афганистана, но при этом у нее нет планов на ископаемые богатства Афганистана. Такое заявление в эфире в интервью телеканалу «Россия 24» сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — сказал он.

Дипломат также отметил, что российская сторона не имеет планов «положить глаз» на какие-либо богатства подземных ископаемых Афганистана.

«Наверное, со временем всё это заработает на интересы афганского народа и государства в целом», — добавил Кабулов.

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