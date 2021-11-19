В Киеве заявили о возможности частично заблокировать «Северный поток – 2»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире канала «1+1», что Киев еще может помешать запуску газопровода «Северный поток — 2».

Он сказал, что у украинских властей «есть видение», как с проектом «бороться дальше», несмотря на то что газопровод уже «технически построен». Макогон считает, что у Киева «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока - 2» на полную мощность.

Макогон напомнил, что в этом году Москва «вернулась к законтрактованным объемам».

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска «Северного потока - 2» Украина будет ежегодно терять около $2 млрд в год, что эквивалентно «примерно 1,5% ВВП страны.

По его словам, по этой причине Киев не теряет надежды заблокировать российский проект.

8 ноября в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также некоторые европейские государства, в том числе и Украина.