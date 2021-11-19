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В России может появиться комиссия по регулированию цен на продукты

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В Совете Федерации планируют создать комиссию для регулирования цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты выступил сенатор Евгений Савченко.

«Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен», — заявил политик.

По его словам, внутренний рынок России недостаточно хорошо защищен от мировых изменений цен, поэтому стоимость товаров первой необходимости постоянно меняется, причем в сторону повышения.

Также Савченко отметил, что таможенную пошлину для импортной свинины необходимо сохранить, так как собственное производство мяса в России минимум на 500 тыс. тонн превышает объемы потребления.

Минпромторг решил создать прямые контракты между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен. Такая инициатива была предложена на совещании у замминистра Виктора Евтухова. В ходе совещания представители ритейлеров связали повышение цен с тендерами, из-за которых поставщики не могут предложить более низкую цену.

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