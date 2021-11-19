На госзакупки лекарств в 2022 году выделили в 1,5 раза меньше необходимого

На закупку дорогих лекарств в рамках госпрограммы в 2022 году могут потратить почти 62 млрд рублей, что на 3% больше, чем в 2021 году, но почти в полтора раза меньше потребностей, посчитали пациентские организации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, на 2022 год запланированный объем закупок лекарств по госпрограмме увеличится до 1,55 млрд упаковок. На эти цели потребуется 61,8 млрд рублей.

Однако рост на 3% планируемых закупок лекарств оказался ниже реальной потребности, которая ежегодно растет на 8%, считает Всероссийский союз пациентов (ВСП). По их данным, чтобы в 2022 году полностью обеспечить лекарствами пациентов по госпрограммам нужно 90 млрд рублей.

В Минздраве заверили, что ситуация с закупками необходимых препаратов находится под контролем. А для экономии бюджетных средств может быть рассмотрена возможность заключения долгосрочных контрактов с производителями препаратов, которые не имеют аналогов.

Ранее производители лекарств и общественники предупредили о возможном дефиците льготных лекарств в России. Это связано с правилом «второй лишний», которое предложил ввести Минпромторг. Оно предполагает, что при госзакупках преимущество будут получать компании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС.