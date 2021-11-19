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В России может произойти дефицит газировки из-за проблем с поставками сырья из Китая

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Российские производители газировки сообщили о возможном дефиците из-за проблем с поставками лимонной кислоты из Китая из-за перегруженных портов Дальнего Востока. Об этом пишет издание »Коммерсант».

По словам собеседника издания, у предприятий в скором времени могут закончиться ингредиенты перед высоким спросом в новогодние праздники.

В PepsiCo подтвердили проблемы с поставками лимонной кислоты, предупредив, что неполучение ингредиентов в срок грозит сокращением производства. Президент «Союзнапитков» Максим Новиков считает, что сокращение выпуска безалкогольных напитков приведет к росту цен.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавил, что поставщики напитков испытывают «критические логистические проблемы» с перевозками упаковки, оборудования и пищевых ингредиентов, а поставки задерживаются на 30 дней из-за большой загруженности портов.

Собеседник издания в экспедиторской компании отметил, что проблемы с поставками — следствие глобального логистического сбоя из-за пандемии, так как в портах Китая постоянно вводятся ограничения на работу.

Другой источник отметил отсутствии координации министерств и ведомств при решении этой проблемы.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявил, что не видит проблем с железнодорожным транспортом, тягового и грузового подвижного состава хватает для организации перевозок в Дальневосточные порты.

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