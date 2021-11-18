В ВТБ считают, что ужесточение денежно-кредитной политики негативно повлияет на прибыльность

В ходе конференции агентства S&P член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, к чему приведет ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

«По нашему мнению, лучшее, что может случиться с банковским сектором в 2022 году - это повторение рекордной прибыли 2021 года. Самым важным фактором мы выделяем фактор процентных ставок. Чем больше на балансах банков розницы и среднего и малого бизнеса, тем меньше шансов у этих банков переложить повышение ставки на клиентов в силу разных причин, в силу особенности сегментов, продуктов, длины продуктов на активной стороне, по сути, процентного гэпа между пассивами и активами», — сказал он.

Как отмечает Пьянов, нужно понимать, что в течение всего 2022 года будут действовать сравнительно высокие процентные ставки.

«Обычно высокие ставки для банков позитивны, но в краткосрочном периоде конкретная особенность 2022 года, скорее всего, наличие инверсивной кривой, когда длинный конец кривой процентных ставок оказывается ниже короткой в силу ожидаемой инфляции. Эта инверсивная кривая приведет к сужению маржинальности - тем сильнее, чем больше розницы и СМБ у банка», — пояснил Пьянов

Кроме того, он подчеркнул, что в компании не видят проблем с качеством розничного кредитного портфеля.

«Банки сознательно кредитуют тех клиентов, по которым знают или предполагают уровень доходов, и все метрики ранней просрочки, которые мы видим, если правильно настроены кредитные процедуры и кредитный андреррайтинг по рознице в 2022 году, не представляют проблем. На рознице заработать столько же, как в 2021 году точно не удастся из-за эффектов ставок. Естественно, у банковского сектора есть в терминах регулирования, достаточности капитала поле напряженной зоны, но они все являются преодолимыми», — отметил Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер также добавил, что с точки зрения прибыльности в лучшем случае стоит ожидать повторения 2021 года и явно худший результат по розничному сегменту в терминах чистой процентной маржи.