В бундестаге уточнили возможные сроки запуска «Северного потока –2»

Запуск газопровода «Северный поток –2» возможен в апреле-мае следующего года. Об этом заявил РИА «Новости» депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре от партии «Альтернатива для Германии», который был членом комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага прошлого созыва.

«Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию «Северного потока 2», однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны. Запуск в эксплуатацию «Северного потока 2» ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае», — заявил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что выполняются все формальности для запуска газопровода.

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». По данным регулятора ФРГ, сертификация продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны. Для этого оператор газопровода должен подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

В настоящее время штаб-квартира газового оператора находится в швейцарском городе Цуге. Для управления частью трубопровода, которая находится на немецкой территории, необходимо основать дочернюю компанию в Германии.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.