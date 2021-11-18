ЦБ ограничит выдачу потребительских кредитов в 2022 году

Банк России со второй половины 2022 года собирается использовать механизм ограничения выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщила на ежегодной конференции «S&P Global Ratings – Россия» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года», — отметила глава департамента.

В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, по которому ЦБ может получить полномочия в установлении ограничений на привлечение кредитов, чтобы замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования.

«Мы действительно видим ухудшение стандартов кредитования. Наши основные показатели, которые мы смотрим, это доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН)», — сообщила Данилова.

По ее словам, с начала пандемии коронавируса долговая нагрузка россиян существенно выросла. В том числе, это связано с ростом потребкредитов. При этом рост происходит как за счет вовлечения большего числа заемщиков, так и за счет роста закредитованности имеющихся.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии признаков образования пузыря в портфеле потребительских кредитов организации.