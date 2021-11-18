Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Представитель Серова рассказал о предстоящей выписке певца после COVID-19 13:16
Посол Германии в Москве одобрил участие Украины в сертификации «Северного... 13:14
Президент ФИДЕ считает, что силы претендентов на шахматную корону примерно равны 13:09
Болтон предложил США найти виллу для Лукашенко в обмен на отстранение от... 13:08
Тренер академии «Краснодара»: где Черников без майки — там... 13:08
Работница хосписа рассказала о том, что говорят люди перед смертью 13:06
Песков прокомментировал испытания лекарства от COVID-19 от Pfizer в России 13:06
В отношении главы Минкульта Крыма Новосельской проводят следственные мероприятия 13:06
Песков прокомментировал статью в The Telegraph о «гибридных войнах»... 13:02
Украина разрешила пограничникам применять оружие из-за «дыры» на 70%... 13:02

В ЦБ предсказали резкий рост цен на продукты в 2022 году

close
100%
Depositphotos

В 2022 году в России возможны риски повторного резкого роста цен на продовольствие. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи.

«Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально», — отметил Тремасов. По его словам, стоимость продуктов может продолжить расти из-за непростой ситуации на рынке, в частности из-за увеличения стоимости удобрений. Кроме того, есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары.

В начале ноября ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первом полугодии 2022 года. Регулятор отметил неудачный урожай, из-за которого сократился выпуск сельхозпродукции.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с поведением россиян. По ее словам, люди начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования кредитных средств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть