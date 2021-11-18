В ЦБ предсказали резкий рост цен на продукты в 2022 году

В 2022 году в России возможны риски повторного резкого роста цен на продовольствие. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи.

«Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально», — отметил Тремасов. По его словам, стоимость продуктов может продолжить расти из-за непростой ситуации на рынке, в частности из-за увеличения стоимости удобрений. Кроме того, есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары.

В начале ноября ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первом полугодии 2022 года. Регулятор отметил неудачный урожай, из-за которого сократился выпуск сельхозпродукции.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с поведением россиян. По ее словам, люди начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования кредитных средств.