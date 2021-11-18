Банковские операции предложили согласовывать с родственниками

С родственниками и другими доверенными лицами гражданам России предложили согласовывать свои банковские операции. По информации «Известий», такой способ защиты от финансовых мошенников намерены законодательно закрепить депутаты Госдумы от «Единой России».

Парламентарии считают, если человека обманули или ввели в заблуждение при переводе средств на чужой счет, то его доверенное лицо может заблокировать операцию и сохранить деньги. Центральный банк России (ЦБ) подтвердил, что готов рассмотреть новеллу. Эксперты издания считают, что инициатива может быть полезной.

Депутат Госдумы Наталья Костенко направила регулятору законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предлагается россиянам предоставить право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

Костенко указала, что ей поступают много жалоб от пострадавших, которых обманули финансовые мошенники.

Согласно данным ЦБ, за первое полугодие прошлого года были совершены несанкционированные операции на 4 млрд рублей со средствами россиян — это деньги были украдены мошенниками.

Член экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям, глава Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг Елена Фасахова указала, что законопроект заслуживает поддержки. Это хорошая инициатива, так как речь идет о добровольности дополнительной проверки финансовых операций, отметила Фасахова. Она напомнила, что сами жертвы мошенников часто говорят о том, что если бы у них была возможность проверить или с кем-то посоветоваться, то они «не попались на удочку» злоумышленников.

Глава агентства отметила, что схема обмана у всех одинаковая. Телефонный мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником кредитной организации или правоохранительных органов. Он говорит, что происходит несанкционированное снятие денежных средств, поэтому владелец счета должен либо бежать в банкомат снять деньги и переложить их на другой счет, либо назвать свои личные данные. Мошенники при этом давят на человека: ни с кем не советуйтесь и срочно выполните требуемые действия, иначе потеряете свои деньги.

Ранее эксперт рассказал, как мошенники получают данные россиян через онлайн-магазины.