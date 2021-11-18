Полная компенсация советских вкладов отложена Госдумой

Закон о приостановке еще на год — до 1 января 2025 года — начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов россиян, был принят Государственной Думой.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады, был принят в 1995 году. Восстановление сбережений должно было осуществляться через их перевод в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля.

Стоимость одного долгового рубля определяется по изменениям соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Но предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие их порядок обслуживания законы до сих пор не приняты.

Поэтому действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

В ценах 1991 года сбережения граждан составляют 345,54 миллиарда рублей.

Для их погашение, по оценке кабмина, в 2022 году потребовалось бы — 49,7 трлн руб., в 2023 году — 51,8 трлн, в 2024 году — 53,9 трлн.

В проекте бюджета предлагается на компенсацию в 2022 году отправить 2,96 млрд руб., в 2023 году — 2,8 млрд, в 2024 году — 2,66 млрд.