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«Роснефть» приобретет 37,5% акций НПЗ РСК в Германии

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Zamir Usmanov/Global Look Press

НК «Роснефть» собирается реализовать преимущественное право покупки доли 37,5% в НПЗ РСК (г.Шведт) у Shell, сообщает пресс-служба российской компании.

В результате доля «Роснефти» в РСК увеличится с 54,17% до 91,67%.

«Рынок Германии является одним из стратегических направлений для «Роснефти». Компания на протяжении многих лет воспринимается в немецком бизнес-сообществе как надежный партнер, гарантирующий стабильные, бесперебойные поставки сырья в ФРГ. На сегодня поставки «Роснефти» обеспечивают около четверти объема импорта сырой нефти в Германию.

Немецкие нефтеперебатывающие заводы, в которых «Роснефть» приобрела долю еще в 2017 году, являются важной составляющей стратегии компании. С технологической точки зрения эти заводы, пожалуй, самые продвинутые в Европе. Например, для НПЗ РСК индекс сложности по Нельсону, отражающий технологическую оснащенность, составляет 9,8 и является одним из самых высоких в ФРГ. Поэтому увеличение доли «Роснефти» в этом заводе вполне объяснимо», — сказал генеральный директор «ИнфоТЭК Терминал» Рустам Танкаев.

«Увеличение доли в НПЗ PCK свидетельствует о том, что немецкий рынок имеет стратегическое значение для «Роснефти», — отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что «Роснефть» намерена укреплять технологическое лидерство завода за счет реализации низкоуглеродных проектов с учетом действующей экологической повестки ЕС.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что данная сделка является позитивным событием для рынка.

«Роснефть» воспользовалась преимущественным правом покупки доли в немецком НПЗ РСК у Shell, и таким образом, увеличит свою долю в заводе почти до 92%. По моему мнению, это позитивное событие для рынка.

«Роснефть» придает стратегическое значение немецкому направлению: обеспечивает бесперебойные поставки нефти, развивает свои заводы, поставляет современное авиационное топливо и битум европейским потребителям. Компания последовательно развивает свой бизнес в ФРГ. Стоит напомнить, что в январе 2020 года «Роснефть» также увеличила свою долю в НПЗ Bayernoil, что позволило компании расширить присутствие на европейском рынке», — прокомментировал он.

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