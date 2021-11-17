На Украине заявили, что смогут начать отказываться от газа через 15 лет

Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет. Об этом на Международном форуме инфраструктуры в Киеве заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Его слова приводятся на официальной странице организации в Facebook.

«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», — отметил глава компании.

Макогон добавил, что реконструкция газотранспортной системы (ГТС) Украины будет завершена через три года. Окончание работ должно произойти в 2025 году. На эти цели будет выделено 1,5 млрд гривен (более $56,7 млн).

«Оператор ГТС Украины» сообщил, что страна лишится реверса газа после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет запущен. Кроме того, несколько городов, находящихся поблизости с границей России, лишатся газоснабжения в принципе.

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал сумму, которую Украина будет ежегодно терять, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен. Речь идет о сумме в $2 млрд ежегодно, что эквивалентно 1,5% ВВП страны.