Экономист Кричевский предсказал переход на суррогат в случае роста цен на алкоголь

При повышении в России цен на алкоголь, люди просто перейдут на самогоноварение и потребление суррогатов. Об этом в своем Telegram-канале написал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Главное в том, что индексация минимальных цен никак не повлияет на объемы потребления спиртного. На рост самогоноварения и потребления суррогатов — да, а на снижение пьянства и алкоголизма — нет», — отметил Кричевский.

По его мнению, Центробанк не борется, а только «разгоняет» инфляцию и к этому все «уже привыкли», а правительство, которое весь год работало над минимизацией роста цен, как будто бы не понимает последствий своего опрометчивого шага.

При этом повышение минимальной стоимости алкоголя не приведет к наполняемости бюджета, так как в России сейчас нет с этим проблем, и в ближайшие годы их не будет, заключил экономист.

Ранее, 15 ноября, министерство финансов России предложило со следующего года повысить минимальную розничную цену на водку, которая будет составлять 261 руб. за 0,5 литра. Предполагается, что цена возрастет и на коньяк — до 480 рублей.