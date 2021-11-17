В Кремле не увидели политической подоплеки в приостановке сертификации «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят политической подоплеки в приостановке Германией сертификации газопровода «Северный поток — 2».

«Существует определенный протокол, нормы европейского законодательства и компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства, чтобы скорее запустить важный для всех проект», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Кроме того, Песков отметил, что энергетический кризис в Европе и реализация проекта «Северный поток — 2» не зависят друг от друга.

«Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», — подчеркнул он.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД Германии заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.