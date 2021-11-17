Экс-глава «ВСМПО-Ависма» Воеводин отделается штрафом

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, которого обвиняют в злоупотреблении полномочий, отделается судебным штрафом, сообщает ТАСС.

«Рассматривается ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа», — сказала судья.

Адвокат бывшего гендиректора Павел Лапшов пояснил, что ходатайство подал представитель следствия. Представитель корпорации «ВСМПО-Ависма» заявил об отсутствии претензий к обвиняемому.

Уголовное дело против Михаила Воеводина возбудили еще в 2020 году. На тот момент он возглавлял самый крупный в России производитель титана на протяжении 11 лет, после чего ушел в отставку во время пандемии коронавируса.

Однако летом 2020 года МВД возбудило уголовное дело по фактам хищения активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но по итогу перед передачей в суд обвинения переквалифицировали на злоупотребление полномочиями.

«ВСМПО-Ависма» производит титан и изделия из него. Клиентами компании являются Boeing, Airbus, Embraer и другие.

Ранее сообщалось, что Воеводин признал свою вину и выплатит компенсацию корпорации в размере 2 млрд руб. Он выплатит причиненный корпорации ущерб, чтобы избежать взыскания убытков на общую сумму более 4 млрд. руб.