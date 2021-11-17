Цена на газ в Европе поднялась до $1150 за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась до $1150 за 1 тыс. куб. м, согласно данным биржи ICE.

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $1150 за 1 тыс. куб. м, что на 4% выше, чем на закрытии торгов 16 ноября.

Стоимость фьючерса на газ впервые достигла такого показателя с конца октября. До этого осенью топливо демонстрировало рекордный рост до $1,9 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. По информации Еврокомиссии, снижение цены на газ в Европе ожидается к весне 2022 года. Стоимость на природное топливо снизится почти вдвое – с €90 за МВт.ч до €50 за МВт.ч.