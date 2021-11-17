Из-за введения QR-кодов Минтранс допустил субсидии авиакомпаниям

Из-за внедрения QR-кодов для пассажиров Минтранс занимается рассмотрением возможности выделения субсидий для авиакомпаний. Как пишет ТАСС, об этом кулуарах форума «Транспорт России» заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

«Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом», — пояснил чиновник.

Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин рассказал РБК о предложениях компенсации авиаперевозчикам. Аэропортам в качестве компенсации предложили выделить около 1 млрд руб. дотаций.

Замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что QR-коды на авиатранспорте заработают не позднее февраля 2022 года. Пускать пассажиров на борт только при наличии кода будут обязаны не только российские, но и зарубежные перевозчики, которые выполняют рейсы в Россию. Новые ограничения могут финансово ударить по авиакомпаниям, поэтому Минтранс рассматривает возможность выделения им субсидий.