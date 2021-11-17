Заместитель главы ИГ* рассказал, что боевики зарабатывали более $1,2 млрд в год

Отвечавший за экономику в ИГ (организация запрещена в России) Сами Джасима, которого месяц назад задержали в Ираке, в ходе допроса рассказал о доходах группировки во время наибольшей активности боевиков. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его словам, доход террористов составлял более $1,2 млрд ежегодно за счет контрабанды нефти, грабежей, и получения выкупа за похищенных людей. Сырье продавали владельцам небольших нефтеперерабатывающих заводов за границей или на черном рынке в Сирии.

Заместитель главаря ИГ также сообщил, что террористы получали более $500 тысяч каждый месяц от торговцев и бизнесменов в иракской провинции Найнава, где расположен крупный город Мосул.

Ранее курдские силы заявили о признаках возрождения ИГ в Сирии.

На территории Сирии присутствуют вооруженные силы России, США, Турции, Ирана. При этом к концу 2017 года позиции ИГ в Сирии заметно ослабли, победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон. Война в Сирии считается самым смертоносным конфликтом XXI века: по примерным данным, число погибших в ней к весне 2021 года перевалило за 600 тыс. человек, из страны бежало около 5,5 млн жителей.